Скелет тираннозавра впервые продали на аукционе в Европе за 6 млн долларов

Скелет тираннозавра впервые продали на аукционе в Европе – торги прошли в швейцарском Цюрихе. Цена лота с учетом премии победителя торгов составила более 6 миллионов долларов. Скелет состоит из костей трех тираннозавров. Их нашли в период с 2008 по 2023 годы в американских штатах Монтана и Вайоминг. Недостающие части сделали из гипса и эпоксидной смолы. Всего он состоит из 293 элементов. Редкости и уникальности скелету добавляет очень хорошо сохранившийся череп.