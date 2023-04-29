Скелет тираннозавра впервые продали на аукционе в Европе за 6 млн долларов
Скелет тираннозавра впервые продали на аукционе в Европе – торги прошли в швейцарском Цюрихе. Цена лота с учетом премии победителя торгов составила более 6 миллионов долларов. Скелет состоит из костей трех тираннозавров. Их нашли в период с 2008 по 2023 годы в американских штатах Монтана и Вайоминг. Недостающие части сделали из гипса и эпоксидной смолы. Всего он состоит из 293 элементов. Редкости и уникальности скелету добавляет очень хорошо сохранившийся череп.
Кирил Коллер, владелец аукционного дома:
4 миллиона 800 тысяч швейцарских франков. Раз, два… 4 миллиона 800 тысяч швейцарских франков – три. Большое спасибо.
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Скелет древнего хищника высотой почти 4 метра и длиной более 11,5 третий подобный лот, выставленный на аукцион в современной истории, а также первый для Европы. Считается, что ему около 67 миллионов лет. Личность покупателя не раскрыли.