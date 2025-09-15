Впервые в истории «Эмми» получил 15-летний актёр

На прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии «Эмми» триумфатором стал комедийный сериал «Киностудия» с Сетом Рогеном, завоевавшим награду за лучшую мужскую роль. Об этом пишет РИА Новости.

Среди прочих победителей – «Пингвин», «Разделение» и британский мини-сериал «Переходный возраст», где 15-летний Оуэн Купер стал самым юным лауреатом премии за роль второго плана.

Лучшим драматическим сериалом был признан «Больница Питт», а в номинации ток-шоу победило «Позднее шоу» Стивена Кольберта, которое закрылось этим летом. Закрытие шоу вызвало радость у президента США Дональда Трампа.

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