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Впервые в истории «Эмми» получил 15-летний актёр

15 сентября 2025 11:26
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Впервые в истории «Эмми» получил 15-летний актёр-0

На прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии «Эмми» триумфатором стал комедийный сериал «Киностудия» с Сетом Рогеном, завоевавшим награду за лучшую мужскую роль. Об этом пишет РИА Новости.

Среди прочих победителей – «Пингвин», «Разделение» и британский мини-сериал «Переходный возраст», где 15-летний Оуэн Купер стал самым юным лауреатом премии за роль второго плана.

Лучшим драматическим сериалом был признан «Больница Питт», а в номинации ток-шоу победило «Позднее шоу» Стивена Кольберта, которое закрылось этим летом. Закрытие шоу вызвало радость у президента США Дональда Трампа.

Фото: pixabay

# США # Новости США

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