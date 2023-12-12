Ярослав Качиньский назвал Дональда Туска немецким агентом

В Новый год с новым премьером! Дональд Туск получил вотум доверия от Сейма Польши и уже огласил состав Кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем знакомые лица и те, кто еще не успел сделать громкой политической карьеры. Известно, что коллеги по партии Туска будут контролировать два ключевых ведомства – министерства госактивов и финансов.

Напомним, путь кандидата от оппозиции до премьерского кресла был непростым. Этому предшествовали два месяца напряженных переговоров, интриг и обвинений. Так, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал Туска немецким агентом. Позже Сейм Польши вынес вотум недоверия стороннику «ПиС» Матеушу Моравецкому. А сегодня уже новый премьер представил программу действий. Сделать Туску, и правда, предстоит немало. Он принял страну в момент ее кризиса – политического и социального.