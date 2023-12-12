Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа почти прекращена – ООН

Только за вчерашний день в Газе, по приблизительным подсчетам, погибли около 300 мирных жителей. Несмотря на это, ЦАХАЛ продолжает военную операцию. В Министерстве обороны Израиля сообщили, что в ходе боев в Джебалии и Хан-Юнисе уничтожен цех по производству оружия, а также крупный склад боеприпасов ХАМАС. При этом израильская армия сообщила, что возобновляет проверки грузовиков с водой, продовольствием, медикаментами. ООН заявила, что в связи со сложившейся ситуацией доставка гуманитарной помощи в анклав почти прекращена.