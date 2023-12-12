Кабмин Финляндии открыл два КПП на границе с РФ до 14 января

С 14 декабря по 14 января финское правительство откроет два пункта пропуска на границе с РФ – «Ваалимаа» и «Ниирала». Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Финляндии, передает ТАСС.

Другие пункты пропуска останутся закрытыми. Если же миграция будет продолжаться, власти закроют всю восточную границу. Обратиться за предоставлением дополнительной международной защиты будет возможно только через определенные пограничные переходы.

В итоге шесть из восьми пунктов пропуска на финско-российской границе будут закрыты, но грузовое сообщение через КПП «Ваалимаа» продолжится.