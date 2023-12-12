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МВФ рассказал о трёх сценариях развития Украины

12 декабря 2023 14:33
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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в том случае, если события получат негативный сценарий развития, военные действия на территории Украины могут продолжиться до конца 2025 года, сообщается в страновом отчете фонда. Об этом пишет ТАСС.

МВФ представил три варианта развития событий на Украине: базовый, позитивный и негативный.

  • В негативном сценарии, предполагающем затяжные и ожесточенные военные действия, предполагается, что к концу 2025 года конфликт прекратится.
  • Базовый сценарий предусматривает, что конфликт с РФ будет продолжаться до конца 2024 года, после чего рост ВВП Украины, как ожидается, восстановится.

МВФ изложил и позитивный сценарий, но не дал оценки возможного срока окончания конфликта. В последние годы в Украине высказывались разные точки зрения на перспективы конфликта с Россией. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что ситуация в боевых действиях зашла в тупик и Украине следует перейти к долгосрочной обороне.

# Экономика

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