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Яркую комету C/2025 R3 можно будет увидеть в небе в ближайшие дни

13 апреля 2026 13:47
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Яркую комету C/2025 R3 можно будет увидеть в небе в ближайшие дни-0

В ближайшие дни можно будет увидеть в небе комету C/2025 R3, которая достигла максимальной яркости. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Несмотря на то, что ее светимость ниже ожидаемой, ее все равно можно разглядеть в телескоп или мощный бинокль.

Лучше всего наблюдать за кометой перед рассветом в течение 2–3 дней. Для поиска кометы рекомендуется использовать специальные приложения, так как она выглядит как тусклое размытое пятно, иногда с заметным хвостом, отмечают в лаборатории.

Несмотря на низкую яркость, на данный момент это самая яркая комета, доступная для наблюдения. Она приблизится к Солнцу, пройдет по орбите на безопасном расстоянии, а затем покинет внутреннюю часть Солнечной системы.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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