Посредники хотят провести новый раунд переговоров США и Ирана

Посредники из Пакистана, Египта и Турции хотят организовать новый раунд переговоров между США и Ираном для преодоления остающихся разногласий и достижения соглашения о мире до 21 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным канала CBS News со ссылкой на высокопоставленного пакистанского чиновника, Исламабад активно контактирует как с Вашингтоном, так и Тегераном, призывая их возобновить диалог при первой же возможности. Посредники считают, что сделка все еще возможна: «Дверь еще не закрыта, обе стороны ведут переговоры».