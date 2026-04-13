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Посредники хотят провести новый раунд переговоров США и Ирана

13 апреля 2026 13:40
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Посредники из Пакистана, Египта и Турции хотят организовать новый раунд переговоров между США и Ираном для преодоления остающихся разногласий и достижения соглашения о мире до 21 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посредники хотят провести новый раунд переговоров США и Ирана-2

По данным канала CBS News со ссылкой на высокопоставленного пакистанского чиновника, Исламабад активно контактирует как с Вашингтоном, так и Тегераном, призывая их возобновить диалог при первой же возможности. Посредники считают, что сделка все еще возможна: «Дверь еще не закрыта, обе стороны ведут переговоры».

# Конфликт на Ближнем Востоке

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