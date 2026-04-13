Захарова: жена Клинтона врет, что ее муж не знал о зверствах Эпштейна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Хиллари Клинтон врет в том, что Билл Клинтон не знал о деятельности финансиста Джеффри Эпштейна. По ее словам, есть доказательства обратного, и она назвала обвинения в незнании попыткой оправдаться. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова также заявила, что окружение Клинтона, знакомое с творчеством Владимира Набокова, в частности с романом «Лолита», не могло не понимать, с чем связан самолет Эпштейна, известный под названием «Лолита Экспресс».

Интерес к отношениям бывшего президента США с финансистом усилился после публикации новых материалов, в том числе фотографий.

В 2019 году Эпштейну было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними, а позже он скончался в тюрьме, следствие назвало причиной смерти самоубийство.

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