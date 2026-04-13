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В Риге и других городах Латвии проходит масштабная акция протеста таксистов

13 апреля 2026 12:59
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В Риге и других городах Латвии проходит масштабная акция протеста таксистов-0

В латвийских городах Риге, Даугавпилсе и Елгаве проходят акции протеста таксистов, из-за чего возможны временные ограничения движения. Об этом сообщают латвийские СМИ.

Участники протестов недовольны тем, что власти не ограничили доминирование платформы Bolt и не отреагировали на требования отрасли. Они выступают за честную конкуренцию и защиту малого бизнеса.

Также протестующие требуют прозрачного ценообразования, чтобы стоимость поездок не менялась произвольно и оставалась обоснованной.

Фото: pixabay

# общество

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