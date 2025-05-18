Японский депутат Судзуки раскритиковал Зеленского: «Словно по ошибке выиграл выборы»

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прокомментировал переговоры Москвы и Киева 16 мая на территории Турции. Об этом пишет ТАСС.

Судзуки выступил с критикой высказываний Владимира Зеленского касательно делегации РФ. Все члены российской делегации – профессионалы в своих областях, подчеркнул депутат.

Судзуки также указал на отсутствие опыта в политике и дипломатии у Зеленского. «Словно по ошибке выиграл выборы просто из-за того, что снялся в фильме», – сказал он про украинского лидера.

Также, как предположил Судзуки, заявления Зеленского в адрес российской делегации могут указывать на его незаинтересованность заключать соглашение о прекращении огня.

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