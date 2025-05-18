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Большинство японцев обеспокоены действиями Трампа – результаты опроса

18 мая 2025 08:31
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Большинство японцев обеспокоены действиями Трампа – результаты опроса-0

В Японии 81% жителей испытывают обеспокоенность нахождением Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет ТАСС.

Информационное агентство Киодо провело опрос, где участвовали 1 867 человек, достигшие 18 лет. Так, респондентов волнует вопрос пошлин, а также «непредсказуемые действия» политика.

У 17% участвующих в опросе рассказали о положительных ожиданиях от переизбрания Трампа. Из их чилас 57% отмечают у Трампа «лидерские качества», еще 33% считают, что американской лидер осуществляет шаги для противостояния «гегемонии Китая».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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