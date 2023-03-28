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Японские активисты выступают против рекордно высокого оборонного бюджета

28 марта 2023 19:54
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Новости Японии. Японские активисты выступают против рекордно высокого оборонного бюджета страны на 2023-й финансовый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японские активисты выступают против рекордно высокого оборонного бюджета-1

28 марта его утвердила верхняя палата парламента. Так, потратить на оборону правительство Японии планирует почти 7 триллионов йен. Это более 50 миллиардов американских долларов. Однако план властей вызвал волну осуждения в японском обществе. По мнению активистов, решение правительства Японии идет в разрез с мирной позицией страны.

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# Акции протеста # Новости Японии # Фотофакт

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