Новости Японии. Японские активисты выступают против рекордно высокого оборонного бюджета страны на 2023-й финансовый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 марта его утвердила верхняя палата парламента. Так, потратить на оборону правительство Японии планирует почти 7 триллионов йен. Это более 50 миллиардов американских долларов. Однако план властей вызвал волну осуждения в японском обществе. По мнению активистов, решение правительства Японии идет в разрез с мирной позицией страны.