Экологическая катастрофа – 200 баррелей нефти разлилось у берегов Британии

Новости Великобритании. 200 баррелей нефти разлилось у берегов Британии. Инцидент произошел в районе гавани Пул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что причиной ЧП стало повреждение трубопровода местной нефтедобывающей компании. Было оно преднамеренным или случайным, пока неизвестно. К этой минуте разлив локализован. Власти приступили к расследованию. Озадачены и экологи. Они подсчитывают ущерб, нанесенный природе. Стоит отметить: Пул – крупнейшая естественная гавань в Европе, где обитает множество животных и птиц.