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Экологическая катастрофа – 200 баррелей нефти разлилось у берегов Британии

28 марта 2023 19:26
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Новости Великобритании. 200 баррелей нефти разлилось у берегов Британии. Инцидент произошел в районе гавани Пул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экологическая катастрофа – 200 баррелей нефти разлилось у берегов Британии-1

Сообщается, что причиной ЧП стало повреждение трубопровода местной нефтедобывающей компании. Было оно преднамеренным или случайным, пока неизвестно. К этой минуте разлив локализован. Власти приступили к расследованию. Озадачены и экологи. Они подсчитывают ущерб, нанесенный природе. Стоит отметить: Пул – крупнейшая естественная гавань в Европе, где обитает множество животных и птиц.

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# Техногенные катастрофы # Новости Великобритании # Фотофакт

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