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Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО

28 марта 2023 19:25
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Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО. Большинство членов парламента – а именно 182 депутата – поддержали решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО-1

Против выступили лишь шесть человек. Вопрос о вступлении в альянс другого кандидата – Швеции – пока отложен. Напомним, Венгрия долго рассматривала заявку Хельсинки. Но теперь для официального вступления Финляндии в НАТО необходимо согласие только Турции.

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# НАТО # Фотофакт

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