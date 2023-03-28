Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО. Большинство членов парламента – а именно 182 депутата – поддержали решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против выступили лишь шесть человек. Вопрос о вступлении в альянс другого кандидата – Швеции – пока отложен. Напомним, Венгрия долго рассматривала заявку Хельсинки. Но теперь для официального вступления Финляндии в НАТО необходимо согласие только Турции.