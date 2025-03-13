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Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в трагедии 2014-го в Одессе

13 марта 2025 13:53
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Европейский суд по правам человека признал власти Украины ответственными за трагедию в Одессе в 2014 году, когда в результате беспорядков радикалы подожгли Дом профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда погибли около 50 человек, еще свыше 200 пострадали.

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в трагедии 2014-го в Одессе-2

В опубликованном документе подчеркивается, что действующей властью не были приняты меры, чтобы предотвратить насилие и остановить его. Кроме того, Киев не провел надлежащее расследование событий в Одессе. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам каждого из погибших.

# Международная политика

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