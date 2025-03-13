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Топливный кризис парализовал свыше 60% городского транспорта Боливии

13 марта 2025 17:56
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Серьезная проблема возникла в Боливии. Свыше 60 % городского транспорта не выходит на маршруты из-за дефицита топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На автозаправках выстроились длинные очереди, водителям приходится ждать бензин часами, а иногда даже днями.

Топливный кризис парализовал свыше 60% городского транспорта Боливии-2

В Санта-Крузе, одном из крупнейших городов страны, фермеры заблокировали главные дороги. Протестующие уже несколько дней требуют от правительства обеспечить поставки топлива, чтобы не потерять летний урожай, угрожая забастовкой в случае игнорирования их требований.

Президент Боливии Луис Арсе распорядился о принятии срочных мер для обеспечения сельского хозяйства топливом. Также власти разрешили импорт углеводородов из соседних стран. Эксперты полагают, что этот кризис может стать толчком для кардинальных реформ в стране.

# Новости Боливии

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