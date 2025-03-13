Число отказов от службы в армии в ФРГ выросло более чем в два раза

Вопреки планам еврочиновников создать сильнейшую армию на континенте, жители Евросоюза активно выступают против милитаризации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, на протяжении нескольких лет человеческий потенциал в оборонной сфере продолжает падать. Так, в Германии стремительно растет число отказов от воинской службы. Об этом заявили в Федеральном ведомстве по делам семьи и гражданского общества.

За последние два года количество отказов служить в армии увеличилось в два раза. Отмечается, что заявители часто оправдывают свои действия тем, что они не ожидали военного конфликта и не готовы принимать участие в защите страны. По словам экспертов, растущая угроза войны, отчасти из-за дистанцирования Трампа от Европы, может еще больше усугубить проблему.

Напомним, накануне уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что Бундесвер сталкивается с серьезными кадровыми проблемами. В противовес амбициозным планам о масштабном увеличении постоянного контингента количество военных продолжает уменьшаться.