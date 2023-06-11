Япония, Южная Корея, Филиппины – будут ли эти страны союзниками США в борьбе за Тайвань?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Насколько вероятно, что в случае конфликта за Тайвань в нем будут участвовать на стороне США еще Япония, Южная Корея, Австралия и Филиппины. Похоже, японская элита верит, что лучше конфликт, чем усилившийся после поглощения острова Китай. Хотя я понимаю, что вы не сторонник того, что определенные военные действия в данном регионе возможны.