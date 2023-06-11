Япония, Южная Корея, Филиппины – будут ли эти страны союзниками США в борьбе за Тайвань?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Насколько вероятно, что в случае конфликта за Тайвань в нем будут участвовать на стороне США еще Япония, Южная Корея, Австралия и Филиппины. Похоже, японская элита верит, что лучше конфликт, чем усилившийся после поглощения острова Китай. Хотя я понимаю, что вы не сторонник того, что определенные военные действия в данном регионе возможны.
Сергей Агафонов, журналист-международник, востоковед (Россия):
Я не верю, что будет конфликт, инициированный тайваньцами, что вынудит вооруженный ответ Китая. Я верю в то, что американцы способны учинить некую провокацию, потому что у них сейчас достаточно сложная ситуация. Знаете, как в борьбе, дзюдо существуют приемы удушения. Они сейчас попали ситуацию, когда у них нет времени, а развитие ситуации их душит экономически, геополитически. Чтобы вырваться из этого захвата, который объективно случился по мере исторического, экономического развития. Им нужно предпринять некие действия, чтобы этот захват ослабить. Будут ли принимать участие перечисленные страны? Ни одна из этих стран самостоятельных военных действий, я в этом убежден, предпринимать не будет. Что может случиться? Да, и в Южной Корее, и в Японии, и на Филиппинах, особенно в последнее время, существуют американские тыловые базы. И то, что эти страны могут принять косвенное участие в гипотетическим конфликте, поскольку с этих баз будут осуществляться снабжение, какие-то перегруппировки или возможные удары действующих сил, исключать нельзя. Но то, что этому будут категорически противиться перечисленные страны, сомневаться не приходится. Япония будет наращивать собственный военный потенциал, Корея будет наращивать, Филиппины будут пытаться каким-то образом пристроиться, но принимать участие открыто в коалиции с США, подставляя свои страны, народы и территории под неизбежный ответный удар, – мне кажется, этого не случится.
Читайте также:
«У нас идеология одна и та же». Почему Беларусь и Китай так близки?
«Этот вариант не сработает». Какие планы у США на Китай?
«США вынудили Россию провести спецоперацию». С какой целью?