Дороги в Латвии оказались самыми опасными в Евросоюзе

В Латвии ко всем прочим экономическим и социальным бедам прибавилась еще одна – дороги. Как выяснилось, они оказались самыми опасными в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, которая опиралась на цифры сухой, но довольно трагической статистики.

В Прибалтийской республике 63 погибших на миллион жителей – четвертый результат в ЕС. Хуже только в Болгарии, Румынии и Хорватии. Одной из причин, по которой люди теряют жизни в мирное время, – состояние дорог, особенно сельских, гравийных. В аварийном состоянии находится больше половины из них. Это почти 5,5 тысячи километров покрытия, которое давно не отвечает требованиям безопасности. Более половины смертельных случаев приходится именно на них.

Не лучше ситуация и на шоссе. На многих участках верхний слой не обновлялся 20-30 лет. Капитальный ремонт постоянно откладывается из-за отсутсвия должного финансирования. А в 2026 году бюджет урезали еще на 40 миллионов евро, поэтому о качественном асфальте или бетоне речи не идет, денег хватает лишь на то, чтобы залатать дыры.