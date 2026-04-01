Около тысячи авто сгорели при пожаре на штрафстоянке в Мексике

Около тысячи автомобилей уничтожено в результате крупного пожара на штрафстоянке в мексиканском городе Акапулько. О жертвах и пострадавших не сообщается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за густого дыма, который поднялся над местом ЧП, пришлось закрыть несколько оживленных шоссе. По данным экстренных служб, спасателям удалось взять под контроль 90 % пожара. Пламя уничтожает как бюджетные авто, так и спорткары стоимостью в десятки и даже сотни тысяч долларов. Что послужило причиной ЧП – пока неизвестно. Огонь стал быстро распространяться из-за взрывающихся бензобаков и сильного ветра.