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Около тысячи авто сгорели при пожаре на штрафстоянке в Мексике

01 апреля 2026 13:58
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Около тысячи автомобилей уничтожено в результате крупного пожара на штрафстоянке в мексиканском городе Акапулько. О жертвах и пострадавших не сообщается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи авто сгорели при пожаре на штрафстоянке в Мексике-2

Из-за густого дыма, который поднялся над местом ЧП, пришлось закрыть несколько оживленных шоссе. По данным экстренных служб, спасателям удалось взять под контроль 90 % пожара. Пламя уничтожает как бюджетные авто, так и спорткары стоимостью в десятки и даже сотни тысяч долларов. Что послужило причиной ЧП – пока неизвестно. Огонь стал быстро распространяться из-за взрывающихся бензобаков и сильного ветра.

# Пожар # Мексика

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