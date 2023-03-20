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Япония и Германия планируют укреплять военное сотрудничество

20 марта 2023 06:33
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Япония и Германия планируют укреплять сотрудничество в сфере обороны. Об этом договорись лидеры двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония и Германия планируют укреплять военное сотрудничество-1

В частности канцлер ФРГ и премьер Японии запланировали проведение совместных учений, а также обязались нарастить обмен важной информацией. А в 2024 году бундесвер вновь отправит корабль в Тихоокеанский регион, затем судно причалит в Японии. Также Токио и Берлин планируют развивать сотрудничество в области защиты и развития новых технологий. Речь идет о борьбе с рисками для глобальных цепочек поставок, особенно в стратегически важных сферах.

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# Международная политика # Олаф Шольц # Фумио Кисида # Фотофакт

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