Япония и Германия планируют укреплять военное сотрудничество

Япония и Германия планируют укреплять сотрудничество в сфере обороны. Об этом договорись лидеры двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности канцлер ФРГ и премьер Японии запланировали проведение совместных учений, а также обязались нарастить обмен важной информацией. А в 2024 году бундесвер вновь отправит корабль в Тихоокеанский регион, затем судно причалит в Японии. Также Токио и Берлин планируют развивать сотрудничество в области защиты и развития новых технологий. Речь идет о борьбе с рисками для глобальных цепочек поставок, особенно в стратегически важных сферах.