США предрекают финансовый кризис. Под угрозой находятся почти 200 банков

Чтобы избежать дальнейшего разрастания банковского кризиса, по подсчетам экспертов, необходимо увеличить госпомощь. Речь идет о миллиардах долларов, поскольку уже сейчас под угрозой существования находятся почти 200 банков. А агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой может увеличить этот показатель в несколько раз. В результате США могут столкнуться с повторением финансового кризиса 2008 года уже в ближайшее время. При этом негативное влияние на американскую экономику наблюдается прямо сейчас.

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