Прямой эфир

США предрекают финансовый кризис. Под угрозой находятся почти 200 банков

20 марта 2023 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. На фоне политического кризиса США предрекают кризис финансовый. Экономисты призывают государство срочно вмешаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США предрекают финансовый кризис. Под угрозой находятся почти 200 банков-1

Чтобы избежать дальнейшего разрастания банковского кризиса, по подсчетам экспертов, необходимо увеличить госпомощь. Речь идет о миллиардах долларов, поскольку уже сейчас под угрозой существования находятся почти 200 банков. А агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой может увеличить этот показатель в несколько раз. В результате США могут столкнуться с повторением финансового кризиса 2008 года уже в ближайшее время. При этом негативное влияние на американскую экономику наблюдается прямо сейчас.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Большинство американцев против переизбрания Байдена на новый срок
20 марта 2023 06:10

Большинство американцев против переизбрания Байдена на новый срок

За антинацистские лозунги задерживают. Что происходит в Латвии и почему местных эсэсовцев до сих пор чтят?
19 марта 2023 17:30

За антинацистские лозунги задерживают. Что происходит в Латвии и почему местных эсэсовцев до сих пор чтят?

Это пугает Запад! Как в мире формируется новый полюс притяжения
19 марта 2023 17:24

Это пугает Запад! Как в мире формируется новый полюс притяжения