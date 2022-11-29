Британцы вынуждены идти на вторую или третью работу

Британцы вынуждены подрабатывать, чтобы выжить в условиях экономического кризиса. По данным профсоюза педагогов, каждый 10-й учитель в английских школах вынужден устраиваться на вторую или даже третью работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть случаи, когда педагоги садятся за руль такси или становятся барменами. Все это может сказаться на качестве образования, но делают они это не от хорошей жизни. Как отметили в профсоюзе, объявленное британскими властями повышение зарплат учителям на 5-8 % не сильно поможет, учитывая инфляцию, превышающую 11 %. Центр экономических и бизнес-исследований предупредил, что Великобритания рискует столкнуться с самым сильным за 70 лет падением уровня жизни из-за экономического и энергетического кризисов.