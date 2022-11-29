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Британцы вынуждены идти на вторую или третью работу

29 ноября 2022 14:15
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Британцы вынуждены подрабатывать, чтобы выжить в условиях экономического кризиса. По данным профсоюза педагогов, каждый 10-й учитель в английских школах вынужден устраиваться на вторую или даже третью работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы вынуждены идти на вторую или третью работу-1

Есть случаи, когда педагоги садятся за руль такси или становятся барменами. Все это может сказаться на качестве образования, но делают они это не от хорошей жизни. Как отметили в профсоюзе, объявленное британскими властями повышение зарплат учителям на 5-8 % не сильно поможет, учитывая инфляцию, превышающую 11 %. Центр экономических и бизнес-исследований предупредил, что Великобритания рискует столкнуться с самым сильным за 70 лет падением уровня жизни из-за экономического и энергетического кризисов.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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