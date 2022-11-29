Популяция азиатских слонов в Китае удвоилась за последние 25 лет

За четверть века популяция азиатских слонов в Китае удвоилась. Это самое крупное наземное животное на нашем континенте, и его повседневная жизнь состоит в том, чтобы есть, играть и спать. Чтобы прокормить себя, взрослая особь тратит две трети дня, питаясь травой и корнями.

Популяция азиатских слонов резко сократилась в середине XX века, и до сих пор они классифицируются как исчезающий вид. Но в Китае слоны находятся под защитой высшего уровня. И если вдруг слону, попавшему в беду, требуется помощь, то ее окажут. Создан Центр разведения и спасения азиатских слонов Сишуанбаньна, в котором люди работают по 10 часов в сутки.

Чен Цзимин, работник Центра разведения и спасения азиатских слонов:

Мы каждый день помогаем спасенным слонам, чтобы они оставались здоровыми и были здесь с нами, как дети. Всякий раз, когда они рядом со мной, я испытываю чувство гордости.