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Популяция азиатских слонов в Китае удвоилась за последние 25 лет

29 ноября 2022 13:10
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За четверть века популяция азиатских слонов в Китае удвоилась. Это самое крупное наземное животное на нашем континенте, и его повседневная жизнь состоит в том, чтобы есть, играть и спать. Чтобы прокормить себя, взрослая особь тратит две трети дня, питаясь травой и корнями.  

Популяция азиатских слонов в Китае удвоилась за последние 25 лет-1

Популяция азиатских слонов резко сократилась в середине XX века, и до сих пор они классифицируются как исчезающий вид. Но в Китае слоны находятся под защитой высшего уровня. И если вдруг слону, попавшему в беду, требуется помощь, то ее окажут. Создан Центр разведения и спасения азиатских слонов Сишуанбаньна, в котором люди работают по 10 часов в сутки.  

Популяция азиатских слонов в Китае удвоилась за последние 25 лет-4

Чен Цзимин, работник Центра разведения и спасения азиатских слонов:  
Мы каждый день помогаем спасенным слонам, чтобы они оставались здоровыми и были здесь с нами, как дети. Всякий раз, когда они рядом со мной, я испытываю чувство гордости.  

Популяция азиатских слонов в Китае удвоилась за последние 25 лет-7

40-летний Чен, представитель этнической группы Дай, с детства любит и уважает слонов, как и принято у его предков. Для него эти существа – талисман культуры Дай, поскольку они символизируют силу. По данным управления лесного хозяйства и пастбищ провинции Юньнань, за последние 25 лет благодаря таким работникам, как Чен, популяция азиатских слонов в Китае удвоилась и составляет около 360 особей.  

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