Первый Дом панд открылся в столице Катара. Для мишек подготовили даже медпункт и детскую комнату

Первый в истории Дом панд в Дохе официально открылся для публики. Это своеобразный подарок Китая столице Катара в честь чемпионата мира по футболу.
Первый в истории Дом панд в Дохе официально открылся для публики. Это своеобразный подарок Китая столице Катара в честь чемпионата мира по футболу.
В этом живописном уголке парка Аль-Хор теперь всегда многолюдно. Все стремятся понаблюдать за трехлетней самкой Си Хай и четырехлетним самцом Цзин Цзин.
Я чувствую панду. Она мне нравится, потому что это была моя мечта, и она сбылась. И это первый раз, когда я вижу панду. Они мне нравятся, потому что это очень милое животное.
Панды в связи с их специфической диетой всегда должны быть обеспечены кормом. Его доставляют сюда прямыми рейсами из Китая. В случае чего в запасе есть нестандартный ход.
Сисси Коу, куратор проекта Panda House:
Наш бамбук в основном везут из китайской провинции Сычуань, и у нас всегда есть запасной план. В случае задержки рейса или чего-то еще мы будем искать поставки в Европе. Панды довольно хорошо прижились в своем новом доме. Они наслаждаются едой и хорошо спят. Они также набрали вес. Цзин Цзин набрал около трех килограммов, а Си Хай – 3-4 килограмма.
Это первые гигантские панды в ближневосточном регионе. Дом для них начали строить еще в 2021 году. В нем для мишек все удобства: столовая, медпункт, процедурный кабинет. Для развлечения – детская комната и спортивная площадка.
Системы кондиционирования воздуха здесь точно контролируются, чтобы установить оптимальные уровни температуры и влажности, дабы пара панд чувствовала себя комфортно. По ранее заключенному соглашению эти два новосела проживут в Катаре 15 лет.
*На правах рекламы.
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