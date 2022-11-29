Первый Дом панд открылся в столице Катара. Для мишек подготовили даже медпункт и детскую комнату

Первый в истории Дом панд в Дохе официально открылся для публики. Это своеобразный подарок Китая столице Катара в честь чемпионата мира по футболу.

В этом живописном уголке парка Аль-Хор теперь всегда многолюдно. Все стремятся понаблюдать за трехлетней самкой Си Хай и четырехлетним самцом Цзин Цзин.

Я чувствую панду. Она мне нравится, потому что это была моя мечта, и она сбылась. И это первый раз, когда я вижу панду. Они мне нравятся, потому что это очень милое животное.

Панды в связи с их специфической диетой всегда должны быть обеспечены кормом. Его доставляют сюда прямыми рейсами из Китая. В случае чего в запасе есть нестандартный ход.

Сисси Коу, куратор проекта Panda House:

Наш бамбук в основном везут из китайской провинции Сычуань, и у нас всегда есть запасной план. В случае задержки рейса или чего-то еще мы будем искать поставки в Европе. Панды довольно хорошо прижились в своем новом доме. Они наслаждаются едой и хорошо спят. Они также набрали вес. Цзин Цзин набрал около трех килограммов, а Си Хай – 3-4 килограмма.

Это первые гигантские панды в ближневосточном регионе. Дом для них начали строить еще в 2021 году. В нем для мишек все удобства: столовая, медпункт, процедурный кабинет. Для развлечения – детская комната и спортивная площадка.