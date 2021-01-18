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На улицах кордоны, силовиков проверяет ФБР. Как в США готовятся к инаугурации Байдена?

18 января 2021 12:59
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Новости США. США готовятся к инаугурации 46-го президента. Из-за возможных массовых беспорядков все 50 штатов страны – в режиме повышенной готовности. По сути, на военном положении Вашингтон: в городе работают несколько тысяч бойцов Нацгвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На улицах кордоны, силовиков проверяет ФБР. Как в США готовятся к инаугурации Байдена?-1

Американцы, которые считают, что результаты выборов сфальсифицированы, уже дали понять, что настроены решительно. Так, в Мичигане вооруженные автоматами и другим оружием демонстранты прошли маршем к зданию парламента. Район тут же оцепили правоохранители, обошлось без столкновений. Немногочисленные митинги сторонников Трампа состоялись еще в нескольких регионах страны. На улицы вышли и противники действующего главы Белого дома.  

На улицах кордоны, силовиков проверяет ФБР. Как в США готовятся к инаугурации Байдена?-4

Инаугурация Джо Байдена состоится уже в среду, 20 января. В преддверии этого дня Капитолий превратился в военный лагерь. К зданию стянута тяжелая техника, на улицах кордоны. За безопасностью в городе будут следить около 25 тысяч человек. Силовиков, к слову, тщательно проверяют. ФБР сверяет их имена по внутренним базам и таким образом пытается выявить возможные связи некоторых с экстремистами.   

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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