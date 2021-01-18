На улицах кордоны, силовиков проверяет ФБР. Как в США готовятся к инаугурации Байдена?

Новости США. США готовятся к инаугурации 46-го президента. Из-за возможных массовых беспорядков все 50 штатов страны – в режиме повышенной готовности. По сути, на военном положении Вашингтон: в городе работают несколько тысяч бойцов Нацгвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы, которые считают, что результаты выборов сфальсифицированы, уже дали понять, что настроены решительно. Так, в Мичигане вооруженные автоматами и другим оружием демонстранты прошли маршем к зданию парламента. Район тут же оцепили правоохранители, обошлось без столкновений. Немногочисленные митинги сторонников Трампа состоялись еще в нескольких регионах страны. На улицы вышли и противники действующего главы Белого дома.