«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово

Новости России. Трагедия в Кемерово не оставляет равнодушными белорусов и россиян, которые проживают в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди всеми семьями несут цветы, лампадки и детские игрушки к российскому посольству.
Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово
Горожане:
Соболезнуем семьям, всем, кто пострадал. Терпения им, выдержки. Сил набраться. Я не понимаю, как родителям это все пережить.
Очень сочувствуем вам, Кемерово. Это ужасно, это большое горе. Это большая трагедия. Пожалуйста, держитесь. Трудно говорить, мне как матери, трудно.
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