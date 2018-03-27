«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово

Новости России. Трагедия в Кемерово не оставляет равнодушными белорусов и россиян, которые проживают в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди всеми семьями несут цветы, лампадки и детские игрушки к российскому посольству. Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

Горожане:

Соболезнуем семьям, всем, кто пострадал. Терпения им, выдержки. Сил набраться. Я не понимаю, как родителям это все пережить.