Прямой эфир

«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово

27 марта 2018 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Трагедия в Кемерово не оставляет равнодушными белорусов и россиян, которые проживают в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди всеми семьями несут цветы, лампадки и детские игрушки к российскому посольству.

Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово-1

Горожане:
Соболезнуем семьям, всем, кто пострадал. Терпения им, выдержки. Сил набраться. Я не понимаю, как родителям это все пережить.

«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово-4

Очень сочувствуем вам, Кемерово. Это ужасно, это большое горе. Это большая трагедия. Пожалуйста, держитесь. Трудно говорить, мне как матери, трудно.

Пожар мог произойти из-за фейерверков. Озвучены новые подробности трагедии в Кемерово

«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово-7

Держитесь! В этой трагедии очень сложно подобрать слова. Люди, у которых есть сердце, разделяют вашу трагедию.

28 марта в посольстве России будет доступна Книга соболезнований.

На центральный площади в Кемерово собрались тысячи человек. Люди призывают власти уточнить количество жертв

Поиски в ТЦ «Зимняя вишня» завершены. Тела всех погибших переданы для опознания

«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово-10

«Я не понимаю, как родителям это всё пережить». Белорусы соболезнуют жителям Кемерово-12

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

Другие новости рубрики

Все новости
Поиски в ТЦ «Зимняя вишня» завершены. Тела всех погибших переданы для опознания
27 марта 2018 16:43

Поиски в ТЦ «Зимняя вишня» завершены. Тела всех погибших переданы для опознания

Пожар мог произойти из-за фейерверков. Озвучены новые подробности трагедии в Кемерово
27 марта 2018 14:33

Пожар мог произойти из-за фейерверков. Озвучены новые подробности трагедии в Кемерово

Пропавшими без вести числятся 38 человек, в том числе 26 детей. Озвучены новые подробности трагедии в Кемерово
27 марта 2018 14:27

Пропавшими без вести числятся 38 человек, в том числе 26 детей. Озвучены новые подробности трагедии в Кемерово