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Пожар мог произойти из-за фейерверков. Озвучены новые подробности трагедии в Кемерово

27 марта 2018 14:33
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Новости России. Всплывают новые факты, которые могли привести к трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что после реконструкции здания торгового центра, где ранее была фабрика, в МЧС отказались согласовать технические условия, которые необходимы для введения здания в эксплуатацию. Не были соблюдены требования пожарной безопасности. Несмотря на это, торговая площадка была открыта и принимала посетителей.

Озвучена и новая версия причины возгорания. Пожар мог произойти из-за детского утренника, на котором использовались фейерверки. Напомним, пожар в Кемерово унес жизни 64 человек. 28 марта в России – национальный траур по погибшим.

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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