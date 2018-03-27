Пожар мог произойти из-за фейерверков. Озвучены новые подробности трагедии в Кемерово

Новости России. Всплывают новые факты, которые могли привести к трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что после реконструкции здания торгового центра, где ранее была фабрика, в МЧС отказались согласовать технические условия, которые необходимы для введения здания в эксплуатацию. Не были соблюдены требования пожарной безопасности. Несмотря на это, торговая площадка была открыта и принимала посетителей.

Озвучена и новая версия причины возгорания. Пожар мог произойти из-за детского утренника, на котором использовались фейерверки. Напомним, пожар в Кемерово унес жизни 64 человек. 28 марта в России – национальный траур по погибшим.