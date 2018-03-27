Прямой эфир

На центральный площади в Кемерово собрались тысячи человек. Люди призывают власти уточнить количество жертв

27 марта 2018 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Несколько тысяч человек собрались 27 марта на центральной площади в Кемерово с призывом к администрации уточнить количество жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На центральный площади в Кемерово собрались тысячи человек. Люди призывают власти уточнить количество жертв-1

Уже известно, что инициативной группе предоставлен доступ в морг, чтобы убедиться в точности озвученной ранее информации. Напомним, по официальным данным жертвами трагедии стали 64 человека. На данный момент опознано 25 тел. Для идентификации остальных требуется генетическая экспертиза.

27 марта в Кемерово прибыл Владимир Путин. Российский лидер возложил цветы к месту трагедии, провел совещание с руководителями региона и экстренных служб, а также навестил пострадавших в больнице. Путин назвал основными причинами трагедии халатность и разгильдяйство.

Президент России объявил 28 марта днем национального траура по погибшим.

На центральный площади в Кемерово собрались тысячи человек. Люди призывают власти уточнить количество жертв-4

На центральный площади в Кемерово собрались тысячи человек. Люди призывают власти уточнить количество жертв-6

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

Другие новости рубрики

Все новости
Исследователи обнаружили захоронение с родившей в могиле женщиной
27 марта 2018 08:55

Исследователи обнаружили захоронение с родившей в могиле женщиной

Колокол весом в полтонны похитили из церкви в Венесуэле. Кто может быть причастен к ограблению?
27 марта 2018 08:52

Колокол весом в полтонны похитили из церкви в Венесуэле. Кто может быть причастен к ограблению?

ClimateEx. Учёные из Польши и США изобрели карту, которая поможет определить место возникновения урагана или цунами
27 марта 2018 08:49

ClimateEx. Учёные из Польши и США изобрели карту, которая поможет определить место возникновения урагана или цунами