На центральный площади в Кемерово собрались тысячи человек. Люди призывают власти уточнить количество жертв

Новости России. Несколько тысяч человек собрались 27 марта на центральной площади в Кемерово с призывом к администрации уточнить количество жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что инициативной группе предоставлен доступ в морг, чтобы убедиться в точности озвученной ранее информации. Напомним, по официальным данным жертвами трагедии стали 64 человека. На данный момент опознано 25 тел. Для идентификации остальных требуется генетическая экспертиза.

27 марта в Кемерово прибыл Владимир Путин. Российский лидер возложил цветы к месту трагедии, провел совещание с руководителями региона и экстренных служб, а также навестил пострадавших в больнице. Путин назвал основными причинами трагедии халатность и разгильдяйство.

Президент России объявил 28 марта днем национального траура по погибшим.