Поиски в ТЦ «Зимняя вишня» завершены. Тела всех погибших переданы для опознания

Новости России. Поисковые работы в торговом центре в Кемерово завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тела всех 64 погибших обнаружены и переданы в морг. Теперь на месте трагедии круглосуточно будут работать следователи и эксперты, основная задача которых – установить причину пожара. Наиболее вероятные версии: замыкание проводки и использование открытого огня в помещении. На центральный площади в Кемерово собрались тысячи человек. Люди призывают власти уточнить количество жертв

Ранее Следственный комитет России настоял на аресте фигурантов по делу. Пятерых задержанных доставят в суд, где им вынесут меру пресечения. По последним данным, 38 человек числятся пропавшими без вести. Число пострадавших увеличилось до 69. Многие до сих пор находятся в больнице. Пожар мог произойти из-за фейерверков. Озвучены новые подробности трагедии в Кемерово