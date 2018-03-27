Поиски в ТЦ «Зимняя вишня» завершены. Тела всех погибших переданы для опознания

Новости России. Поисковые работы в торговом центре в Кемерово завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Поисковые работы в торговом центре в Кемерово завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тела всех 64 погибших обнаружены и переданы в морг. Теперь на месте трагедии круглосуточно будут работать следователи и эксперты, основная задача которых – установить причину пожара. Наиболее вероятные версии: замыкание проводки и использование открытого огня в помещении.
На центральный площади в Кемерово собрались тысячи человек. Люди призывают власти уточнить количество жертв
Ранее Следственный комитет России настоял на аресте фигурантов по делу. Пятерых задержанных доставят в суд, где им вынесут меру пресечения. По последним данным, 38 человек числятся пропавшими без вести. Число пострадавших увеличилось до 69. Многие до сих пор находятся в больнице.
Пожар мог произойти из-за фейерверков. Озвучены новые подробности трагедии в Кемерово
Обнаруживаются новые факты, которые могли привести к трагедии. Стало известно, например, что после реконструкции фабрики в торговый центр, в МЧС отказались согласовать технические условия, которые необходимы для введения здания в эксплуатацию. Требования пожарной безопасности не были соблюдены.
Напомним, пожар в Кемерово произошел 25 марта. Президент России объявил 28 число днем национального траура по погибшим.