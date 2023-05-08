Представитель Эрдогана Калын: страны Запада не хотят прекращения конфликта

Официальный уполномоченный представитель турецкого президента Ибрагим Калын отметил, что страны Запада тормозят процесс мирного разрешения украинского конфликта и всячески содействуют продолжению войны, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk.

Он также выразил надежду на возможную проработку предложений и перспектив по мирному урегулировании конфликта. По словам Калына, сложившаяся обстановка похожа на «холодную войну 2.0» между РФ и Западом, а не Москвой и Киевом.

Ранее президент РФ Путин подчеркивал, что цель России – положить конец конфликту, а не разжигать его, но при этом западные страны непрерывно дают понять, что поддерживают продолжение военных действий.