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Представитель Эрдогана Калын: страны Запада не хотят прекращения конфликта

08 мая 2023 09:25
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Официальный уполномоченный представитель турецкого президента Ибрагим Калын отметил, что страны Запада тормозят процесс мирного разрешения украинского конфликта и всячески содействуют продолжению войны, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk.  

Он также выразил надежду на возможную проработку предложений и перспектив по мирному урегулировании конфликта. По словам Калына, сложившаяся обстановка похожа на «холодную войну 2.0» между РФ и Западом, а не Москвой и Киевом.  

Ранее президент РФ Путин подчеркивал, что цель России – положить конец конфликту, а не разжигать его, но при этом западные страны непрерывно дают понять, что поддерживают продолжение военных действий.  

# Международная политика # Владимир Путин

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