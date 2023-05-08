МИД Китая: возможные санкции против китайских компаний разрушит доверие и сотрудничество Китая и Евросоюза

Если Европейский союз наложит на китайские компании ограничения под предлогом содействия помощи России, это приведет к разрушению доверительных контактов во взаимоотношениях между ЕС и Китаем, сказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, пишет РИА Новости.

При этом он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об обсуждаемых ЕС потенциальных рестриктивных мер в отношении китайских компаний, поддерживающих, по их мнению, Россию. Дипломат подчеркнул, что КНР убедительно призывает ЕС не допускать ошибок и пригрозил жестко защищать права и интересы своей страны.

Новый комплекс вводимых Евросоюзом санкций будет рассмотрен на встрече послов стран ЕС 10 мая. По данным Financial Times, издание называет возможные ограничения против семи китайских компаний, подозреваемых в снабжении России необходимым для нее оборудованием.