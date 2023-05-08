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Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика обращается с просьбой к России увеличить количество миротворцев

08 мая 2023 09:55
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Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обращается к России с просьбой об увеличении контингента миротворческих сил, пишет РИА Новости со ссылкой на главу представительства республики в Москве Леонида Манакова.  

По заявлению Манакова, миротворцы являются ключевой силой в вопросе обеспечения безопасности на реке Днестр и главным препятствием для тех, кто желает воспользоваться применением военной силы в Кишиневе и Киеве. Он подчеркнул, что наращивание присутствия российских миротворцев является возможным с правовой стороны вопроса.  

Он напомнил, что в 1995 году количество миротворческих сил России было урезано до двух мотострелковых батальонов, несмотря на то, что изначально их было шесть. В данный момент число российских миротворцев составляет не более 450 военнослужащих, в то время как согласно положениям Объединенной контрольной комиссии их штат должен составлять 3100 человек.  

# Международная политика

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