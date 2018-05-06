«Я лично буду умирать за свой народ». О политической ситуации в Армении – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Уходящая неделя для Армении выдалась не менее горячей, чем предыдущая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

2 мая парламент страны не поддержал кандидатуру лидера оппозиции, руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна на пост премьера. Если руководитель правительства не будет избран во втором туре, это запустит процесс роспуска парламента. Правда, вероятность, что Паршинян все же займет премьерское кресло достаточно высока с учетом того, что представители правящей партии объявили, что 8 мая все-таки отдадут за него свои голоса.

Карен живет в квартале «Конд», по сути, это трущобы в центре Еревана. Весьма депрессивный антураж. Однако, искривленные улочки расступаются и открывается вид на символ Армении – Арарат. Мужики подкармливают голубей и проводят аналогии с нынешними внутриполитическими передрягами. Мол, кривая событий выведет и впереди замаячит путь только вверх.

Карен:

Справедливости хотим. Рабочие места, чтобы были. И чтоб так было: руку в карман положили, деньги снимали. А то ребенок что-то хочет, не можешь купить.

Издали доносится эхо «бархатной» революции – на площади Республики в Первомай, день, когда должна решиться политическая судьба всей страны, уже собираются митингующие. Мужчина снова погрузит в сетку парочку белоснежных голубей, чтобы запустить птицу мира над протестующей столицей.

Теван Пагосян, президент Международного центра человеческого развития:

Политика, которая велась, она привела к тому, что накопилось такое количество неудовольствия, что люди просто стали (в большинстве это молодое поколение) требовать свои права. Людям необходимо иметь все и ощущать себя гражданами. Иметь уважение. Чувствовать, что суды, которые называются независимыми, они независимы.

Внеочередное спецзаседание Национального собрания Армении наметили на полдень. В круглом зале – депутаты, на трибуне – единственный кандидат на пост премьер-министра – Никол Пашинян. Кто же этот человек, который метит на главный пост в республике? Выстреливший в одночасье «бархатный» революционер или последователь неких мировых учений? Таится ли за сугубо национальным интересом известный разноцветный шлейф?

Еще несколько недель назад Никол Пашинян был лишь одним из оттенков, шумным представителем достаточно блеклой армянской оппозиции. 42-летний политик с незаконченным высшим – опытный бунтарь, причем бунтарь с выдумкой, творческий подход к политике продиктован профинтересом. Пашинян – журналист. Сидячие забастовки, всевозможные нетривиальные акции. За организацию массовых беспорядков он даже отсидел почти два года в тюрьме. Стоит отметить, что кандидат в премьеры всегда был сторонником ненасильственного протеста. Всю свою политическую карьеру Никол боролся с действующей властью в лице Сержа Саргсяна.

В 2012 подпольный интриган заручился мандатом избирателей и стал вхож в узкие круги власти. Но на последних парламентских выборах в 2017 году блок, в который входит партия Пашиняна, набрал менее 8% голосов. Это свидетельствует, что платформа не пользовалась популярностью. Образ «бородатого» человека в бейсболке и майке в стиле милитари с натяжкой увязывается с претензиями на пост главы кабмина, оказался в нужном месте в нужное время и поднялся на гребне народной волны. Нам удалось пообщаться на одном из стихийных митингов с кандидатом в премьер-министры. «Что он для нас сделал? Всё разрушил». Чего требуют митингующие в Армении

Айк Халатян, политический обозреватель:

Негатив в отношении правящей партии переносится и на личность премьер-министра. Надо отметить, что определенный экономический успех ему удалось достичь: это рост ВВП, резкий рост турпотока в Армению. Может быть через несколько лет могло бы что-то измениться. Но на данный момент люди больше думали о политике, чем об экономике.

Но вернемся к событиям вторника в парламенте. Несмотря на то, что лидер оппозиции накануне вроде как заручился поддержкой нескольких партий, в том числе на сторону главаря общественных протестов стали и представители партии «Царюкян», вот только до последнего не было понятно: хватит ли голосов, чтобы перетянуть политические весы, ведь на противоположной чаше, и там большинство, – республиканцы – до последнего правящая элита страны.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Десятки тысяч армян, изможденные солнцем, проводят целый день на площади Республики. Ведь именно в этот день решается история, судьба всей Армении. Если посмотреть на социальный срез, то здесь есть люди разные: и пенсионеры, и старики, и молодежь, и даже новорожденные.

Почти 9 часов шли дискуссии в парламенте. Пашинян парировал на хлесткие вопросы депутатов. Казалось, республиканцы с оппозицией вот-вот поменяются местами. Внешняя и внутренняя политика, банковские ставки, демография – затронуты все животрепещущие темы. Пока на официальных полях спикеры подходили к моменту истины, на уличных – изможденная толпа безотрывно следила и делала свой выбор. Реакция публики как индикатор «правильной» риторики.

Армения долгие годы была похожа на дом терпения, ныне крышу в котором сорвало. Безработицы, по сравнению с другими кавказскими странами, здесь самый высокий уровень – почти 20%. Но лучше всяких экономических справок об этом рассказывают сами жители.

Жители Армении:

Мы хотим жить так, как живете вы. Как в Беларуси живут. Люди работают и живут, как люди. А у нас нет работы, у нас ничего нет.



Душа уже заряжена, понимаете. Места нет. Назад идти некуда, только вперед. Если они отдадут эти посты нормальным путем, не дадут, крови хотят – мы все жаждем этого. Я лично буду умирать за свой народ.

Измучили нас, кровь сосут. Не дают право голоса, нет работы. А у них почему такие особняки, жизнь такая прекрасная? Они едят, что хотят. А мы что?

В центре Бельмондо – так за внешнее сходство с французским актером прозвали Сергея туристы – знают многие. Мужчина каждый день из пригорода приезжает сюда в поисках подработки. Уже 4 года он водит экскурсии. В его 53 года – это единственный, пускай и не гарантированный, способ получить доход. В эти критические для страны дни желающих отправиться в пешую обзорку по солнечному Еревану практически нет.

Сергей Ишханов, экскурсовод:

Армяне очень сложно живут, работы нет, помимо виноводочного завода ничего нет. Что касается всех старых зданий, что рушатся в Армении, а новые, которые строят, все 50 на 50 с родным братом бывшего президента Сержем Саргсяном Александром.

Бухгалтер Афелия после того, как 20 лет назад ее пищевой комбинат так и не вышел из крутого пике банкротства, а ее сократили, вынуждена была податься в бизнес. Теперь это семейное дело. Продукция с армянским колоритом собственного производства. Тарелки с сушеными абрикосами, инжиром и прочими полезностями их блюдце с голубой каемочкой, благодаря которому и выживают.

К вечеру дня Х стали известны результаты. На пост премьер-министра единственный кандидат Пашинян не прошел. Не хватило 8 голосов. И первое заявление не состоявшегося премьера – Армению ожидает политическое цунами. 2 мая Ереван от народного демарша парализовало.

Политический кризис и «бархатный» синдром поверг всю страну в полнейший хаос. И не понятно, что бы было дальше, если бы фракция республиканской партии, которая заблокировала дорогу Пашиняна на политический Олимп, к вечеру не сдалась, заявив о том, что на предстоящих внеочередных выборах 8 мая поддержит кандидата от оппозиции.