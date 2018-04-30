«Что он для нас сделал? Всё разрушил». Чего требуют митингующие в Армении

Новости Армении. После некоторого спада напряжения, к вечеру Ереван снова накрыло волной протестов. На улицы города вышла многотысячная толпа,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Армении. После некоторого спада напряжения, к вечеру Ереван снова накрыло волной протестов. На улицы города вышла многотысячная толпа,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хотя еще утром прекратить уличные акции народ призвал лидер оппозиции Никол Пашинян. Он, кстати, стал единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении. Выборы нового главы правительства состоятся 1 мая на специальном заседании парламента.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Если утро в Ереване выдалось спокойным, то к вечеру общественная обстановку начала накаляться. К площади Республики – это основной очаг, где уже вторую неделю время от времени вспыхивают народные протесты – начали вереницами стягиваться митингующие.
Предводитель марша – лидер оппозиции Никол Пашинян. Он провел продуктивные переговоры со всеми фракциями парламента, чтобы заручиться поддержкой и обменяться мнениями. Ведь, по сути, лидер оппозиции стал единственным кандидатом в премьер-министры. Во время шествия нам удалось пообщаться с Николом Пашиняном.
Анастасия Дехтяр:
Несколько позиций, которые нужно решить самым первым делом?
Никол Пашинян, лидер оппозиционной партии «Елк», кандидат в премьер-министры Армении:
Нужно в первую очередь решить вопрос о свободных выборах, чтобы создать гарантию, что в Армении все выборы будут соответствовать закону и демократическим принципам. Еще много вопросов надо решить в социально-экономической сфере. В Армении сейчас очень высокий уровень бедности и высокий уровень безработицы. Все эти вопросы нужно решить.
Расклад политических сил таков. Республиканская партия – это до последнего правящая партия в Армении, ее лидер бывший президент и экс-премьер Серж Саргсян – ранее заявили, что выдвигать своего кандидата не будут, еще одна фракция – политический армянский тяжеловес – «Процветающая Армения» Гагика Царукяна так же решила не претендовать на пост главы кабмина, а поддержать выбор народа.
Анастасия Дехтяр:
Что вас конкретно не устраивает?
Джаник Саакян:
А что устраивает, вы мне скажите! Что устраивает? Серж Саргсян мой командир, я командиром полка был. И что он для нас сделал? Всё разрушил.
Ишхан Вартанян:
В большом количестве люди едут за границу, чтобы работать, потому что тут нет работы, рабочих мест. И пенсия очень маленькая. Очень-очень. Где-то 50 долларов.
Альберт Арутунян:
Мы хотим жить так, как живете вы. Как в Беларуси живут. Люди работают и живут, как люди. А у нас нет работы, у нас ничего нет.
Анастасия Дехтяр:
Наберёт ли лидер оппозиции необходимых 53 голоса окончательно станет известно уже 1 мая. В полдень Национальное собрание Армении будет обсуждать вопрос избрания премьер-министра. Пока же вся страна замерла в ожидании перемен.