«Что он для нас сделал? Всё разрушил». Чего требуют митингующие в Армении

Новости Армении. После некоторого спада напряжения, к вечеру Ереван снова накрыло волной протестов. На улицы города вышла многотысячная толпа,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя еще утром прекратить уличные акции народ призвал лидер оппозиции Никол Пашинян. Он, кстати, стал единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении. Выборы нового главы правительства состоятся 1 мая на специальном заседании парламента.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Если утро в Ереване выдалось спокойным, то к вечеру общественная обстановку начала накаляться. К площади Республики – это основной очаг, где уже вторую неделю время от времени вспыхивают народные протесты – начали вереницами стягиваться митингующие.

Предводитель марша – лидер оппозиции Никол Пашинян. Он провел продуктивные переговоры со всеми фракциями парламента, чтобы заручиться поддержкой и обменяться мнениями. Ведь, по сути, лидер оппозиции стал единственным кандидатом в премьер-министры. Во время шествия нам удалось пообщаться с Николом Пашиняном. Анастасия Дехтяр:

Несколько позиций, которые нужно решить самым первым делом?

Никол Пашинян, лидер оппозиционной партии «Елк», кандидат в премьер-министры Армении:

Нужно в первую очередь решить вопрос о свободных выборах, чтобы создать гарантию, что в Армении все выборы будут соответствовать закону и демократическим принципам. Еще много вопросов надо решить в социально-экономической сфере. В Армении сейчас очень высокий уровень бедности и высокий уровень безработицы. Все эти вопросы нужно решить.

Расклад политических сил таков. Республиканская партия – это до последнего правящая партия в Армении, ее лидер бывший президент и экс-премьер Серж Саргсян – ранее заявили, что выдвигать своего кандидата не будут, еще одна фракция – политический армянский тяжеловес – «Процветающая Армения» Гагика Царукяна так же решила не претендовать на пост главы кабмина, а поддержать выбор народа. Анастасия Дехтяр:

Что вас конкретно не устраивает?

Джаник Саакян:

А что устраивает, вы мне скажите! Что устраивает? Серж Саргсян мой командир, я командиром полка был. И что он для нас сделал? Всё разрушил.

Ишхан Вартанян:

В большом количестве люди едут за границу, чтобы работать, потому что тут нет работы, рабочих мест. И пенсия очень маленькая. Очень-очень. Где-то 50 долларов.

Альберт Арутунян:

Мы хотим жить так, как живете вы. Как в Беларуси живут. Люди работают и живут, как люди. А у нас нет работы, у нас ничего нет.