В Глазго прошли марши за независимость: на улицы города вышли более 40 тысяч человек

Новости Шотландии. Организатором шествия стало объединение «Все под одним знаменем», активисты которого выступают за выход Шотландии из состава Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Шотландии. Организатором шествия стало объединение «Все под одним знаменем», активисты которого выступают за выход Шотландии из состава Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие помимо традиционных шотландских транспарантов принесли флаги Каталонии. Этим жестом активисты выразили солидарность с жителям испанского региона, желающими обрести независимость от Мадрида.