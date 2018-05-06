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В Глазго прошли марши за независимость: на улицы города вышли более 40 тысяч человек

06 мая 2018 13:34
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Новости Шотландии. Организатором шествия стало объединение «Все под одним знаменем», активисты которого выступают за выход Шотландии из состава Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Глазго прошли марши за независимость: на улицы города вышли более 40 тысяч человек-1

В Глазго прошли марши за независимость: на улицы города вышли более 40 тысяч человек-3

Протестующие помимо традиционных шотландских транспарантов принесли флаги Каталонии. Этим жестом активисты выразили солидарность с жителям испанского региона, желающими обрести независимость от Мадрида.

В Глазго прошли марши за независимость: на улицы города вышли более 40 тысяч человек-5

# Международная политика # Фотофакт

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