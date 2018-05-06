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В Афганистане произошёл взрыв в мечети. Погибли не менее 13 человек

06 мая 2018 13:31
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Новости Афганистана. 6 мая в провинции Афганистана Хост произошёл взрыв в мечети. Погибли не менее 13 человек, ещё 33 – ранены.  

Как сообщает телеканал Tolo News, мечеть использовалась для регистрации избирателей. На данный момент ни одна из экстремистских группировок, которые действуют в Афганистане, не взяла на себя ответственность.  

Отмечается, что с начала регистрации избирателей было совершено семь нападений на избирательные участки.  

Предыдущий взрыв произошёл 22 апреля в Кабуле. 

Более сотни человек пострадали – подробнее здесь.  

# Взрыв

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