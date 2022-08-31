«Я еле успел спасти семью». Как пострадали жители Пакистана от наводнений?

Новости Пакистана. Тысячи погибших и миллионы разрушенных домов. Пакистан обратился за помощью к мировому сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муссонные дожди обернулись настоящей катастрофой. Наводнения унесли жизни больше тысячи человек, примерно треть территории страны находится под водой. По масштабам это бедствие назвали крупнейшим в истории государства. Всего стихия затронула свыше 33 миллионов человек. Уничтожено и разрушено более 900 тысяч домов. Их обитатели остались без крыши над головой. Общий ущерб от стихии власти оценивают в 10 миллиардов долларов. И это лишь предварительные подсчеты.

Хаджи Ишфак Хамид, житель провинции Белуджистан: Наводнение сначала повредило фундамент нашего дома, а затем смыло нашу мебель и другие вещи. Всего за 15 или 20 минут наш дом был полностью разрушен.

Мухаммад Наваз, житель провинции Синд:

Когда началось наводнение, наши дома были разрушены. Воды было по шею. Я еле успел спасти семью и добрался сюда. Мы уже неделю сидим в лагере. Едим только рис. Но детям нужно молоко. А мы даем им воду в бутылках, смешанную с сахаром, потому что молока нет.

В связи с жертвами наводнения в Пакистане соболезнования президенту этой страны выразил Александр Лукашенко. От имени белорусского народа и себя лично он высказал слова поддержки, надежду на скорейшее выздоровление пострадавших и преодоление последствий разрушительной стихии.