В Бразилии число малоимущих превышает 19,5 миллиона

Новости Бразилии. В Бразилии продолжает расти уровень бедности. Только за последний год число малоимущих увеличилось почти на четыре миллиона. А их общее количество превысило 19,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это рекордный уровень бедности за последние 10 лет. Стоит отметить, что малообеспеченные люди составляют примерно четверть всего населения. И как считают экономисты, ситуация сильно ухудшилась из-за пандемии и инфляции. На этом фоне местное правительство даже приняло меры по увеличению денежных субсидий для семей с низкими доходами. Однако такие меры не привели к ощутимым результатам.