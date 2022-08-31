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В Бразилии число малоимущих превышает 19,5 миллиона

31 августа 2022 09:42
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Новости Бразилии. В Бразилии продолжает расти уровень бедности. Только за последний год число малоимущих увеличилось почти на четыре миллиона. А их общее количество превысило 19,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бразилии число малоимущих превышает 19,5 миллиона-1

Это рекордный уровень бедности за последние 10 лет. Стоит отметить, что малообеспеченные люди составляют примерно четверть всего населения. И как считают экономисты, ситуация сильно ухудшилась из-за пандемии и инфляции. На этом фоне местное правительство даже приняло меры по увеличению денежных субсидий для семей с низкими доходами. Однако такие меры не привели к ощутимым результатам.  

# Экономический кризис # Новости Бразилии # Фотофакт

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