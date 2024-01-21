WSJ: Зеленский пользовался властью для устранения оппозиции в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский был обвинен в злоупотреблении властью и в подавлении оппозиции, говорится в книге журналиста из США Саймона Шустера. Об этом пишет РИА Новости о которой сообщает The Wall Street Journal.

Шустер заявляет, что Зеленский применял военное положение для борьбы с оппозицией и цензурой в СМИ. Во время его правления его предшественник Петр Порошенко был обвинен в государственной измене, что помешало ему встретиться с политиками США.

Кроме того, были допрошены и временно отстранены от должности советники главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также отмечено, что у оппозиционеров отобрали украинское гражданство. В своей статье для Time, вышедшей в октябре прошлого года, Шустер подчеркнул, что уверенность Зеленского в грядущей победе, несмотря на провалы на военном фронте, мешает выработке новых стратегий и идей его командой.