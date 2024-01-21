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В США снежный шторм унёс жизни как минимум 83 человек

21 января 2024 10:36
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Новости США. США продолжает накрывать аномальный зимний шторм. Власти сообщают как минимум о 83 погибших, сообщили в рассказали Новости «24 часа» на СТВ. И это, похоже, далеко не окончательные цифры. Если несколько дней назад под влиянием непогоды было четыре штата, то сегодня их больше 10-ти, включая даже самые южные, которые никогда не видели снега.

В США снежный шторм унёс жизни как минимум 83 человек-1

Шторм принес с собой сильные ветер, снегопад и морозы. Энергосистема и коммунальные службы страны не выдерживают ударов стихии. Десятки тысяч домов остались без электричества. Из-за гололеда и снега закрыты несколько шоссе, наблюдаются серьезные перебои в железнодорожном сообщении, отменены или задержаны сотни авиарейсов. В Мемфисе из-за морозов нарушена работа водопровода.

В США снежный шторм унёс жизни как минимум 83 человек-4

Жителей призвали кипятить воду перед употреблением. 70-ти больницам в пяти штатах рекомендовано прекратить плановые операции.

# Природные катаклизмы # Новости США

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