В США снежный шторм унёс жизни как минимум 83 человек

Новости США. США продолжает накрывать аномальный зимний шторм. Власти сообщают как минимум о 83 погибших, сообщили в рассказали Новости «24 часа» на СТВ. И это, похоже, далеко не окончательные цифры. Если несколько дней назад под влиянием непогоды было четыре штата, то сегодня их больше 10-ти, включая даже самые южные, которые никогда не видели снега.