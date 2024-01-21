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Пассажирский самолет с россиянами на борту разбился в горах афганской провинции

21 января 2024 11:07
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В горах Афганистана, в провинции Бадахшан, в воскресенье разбился пассажирский самолет, сообщает агентство Паджвак. Об этом пишет РИА Новости.

Самолет Falcon 10, зарегистрированый в России, выполнял медицинский рейс из Индии в Жуковский через Ташкент.

По предварительной информации, на борту находились 6 человек, в том числе пациентка в тяжелом состоянии и ее муж, который оплачивал перелет.

В настоящий момент ведутся поисковые работы. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил обеспечения безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В министерстве гражданской авиации Индии утверждают, что самолет был оформлен в Марокко. Ранее по данным Khaama Press, самолёт отклонился от курса и столкнулся с горами в районе Зебака.

# Самолет

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