Польша намерена наращивать военную мощь у белорусской границы

Новое правительство Польши не собирается отказываться от агрессивной политики, начатой старым кабмином. В частности, Варшава будет только наращивать военную мощь возле наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявил недавно назначенный министр национальной обороны, страна намерена увеличить численность армии, в первую очередь всех воинских подразделений, размещенных в восточных районах Польши. По словам главы военного ведомства, повышению оперативных возможностей Вооруженных сил будет уделяться гораздо больше внимания, чем раньше.
Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:
Важны не только числовые значения, но и оперативные возможности армии. И я буду уделять этому гораздо больше внимания. После первых проверок армейских подразделений я вижу, что надо сосредоточиться на подготовке солдат и обеспечением их современным снаряжением.
Также министр обороны Польши отметил, что сохранит все заключенные прежним руководством ведомства контракты на поставку вооружения. Что касается финансирования армии, то оно останется неизменным на очень высоком уровне. В 2024 году бюджет увеличится примерно на 20 %, превысив отметку в 30 миллиардов долларов. По некоторым данным, это самые большие расходы на армию в истории Польши.