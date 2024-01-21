Польша намерена наращивать военную мощь у белорусской границы

Новое правительство Польши не собирается отказываться от агрессивной политики, начатой старым кабмином. В частности, Варшава будет только наращивать военную мощь возле наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил недавно назначенный министр национальной обороны, страна намерена увеличить численность армии, в первую очередь всех воинских подразделений, размещенных в восточных районах Польши. По словам главы военного ведомства, повышению оперативных возможностей Вооруженных сил будет уделяться гораздо больше внимания, чем раньше.