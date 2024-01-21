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Польша намерена наращивать военную мощь у белорусской границы

21 января 2024 10:58
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Новое правительство Польши не собирается отказываться от агрессивной политики, начатой старым кабмином. В частности, Варшава будет только наращивать военную мощь возле наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил недавно назначенный министр национальной обороны, страна намерена увеличить численность армии, в первую очередь всех воинских подразделений, размещенных в восточных районах Польши. По словам главы военного ведомства, повышению оперативных возможностей Вооруженных сил будет уделяться гораздо больше внимания, чем раньше.

Польша намерена наращивать военную мощь у белорусской границы-1

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:
Важны не только числовые значения, но и оперативные возможности армии. И я буду уделять этому гораздо больше внимания. После первых проверок армейских подразделений я вижу, что надо сосредоточиться на подготовке солдат и обеспечением их современным снаряжением.

Польша намерена наращивать военную мощь у белорусской границы-4

Также министр обороны Польши отметил, что сохранит все заключенные прежним руководством ведомства контракты на поставку вооружения. Что касается финансирования армии, то оно останется неизменным на очень высоком уровне. В 2024 году бюджет увеличится примерно на 20 %, превысив отметку в 30 миллиардов долларов. По некоторым данным, это самые большие расходы на армию в истории Польши.

# Международная политика # Новости Польши

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