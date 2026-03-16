WSJ: США подверглись крупнейшей кибератаке в военное время

Американская компания Stryker, производитель медицинского оборудования, подверглась масштабной кибератаке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на WSJ. Сбои затронули внутренние системы на базе Microsoft, но продукция осталась безопасной.

Хакеры могли получить удаленный доступ к устройствам и стереть данные, сотрудникам рекомендовали удалять приложения для удаленного управления и рабочие аккаунты. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Handala, которую эксперты связывают с Ираном.

Stryker производит суставные импланты, роботизированные системы для операций и другое оборудование, работает в 61 стране и насчитывает около 56 тыс. сотрудников. Атака произошла на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.

Фото: pixabay