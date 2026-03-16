Трамп пригрозил НАТО плохим я обеспечить безопасность Ормузского пролива

Лидер США Дональд Трамп заявил, что НАТО может столкнуться с серьезными проблемами, если союзники не поддержат инициативу Вашингтона по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Об этом пишет РИА Новости.

«Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – сказал он.

По словам Трампа, Соединенные Штаты готовы защищать своих партнеров, но не уверены в их готовности помочь в ответ. Трамп также отметил, что Иран может создать проблемы, заминировав пролив.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует создать коалицию для сопровождения кораблей в этом районе, однако ряд стран уже отказались направлять свои военные корабли. На фоне обострения ситуации судоходство через Ормузский пролив значительно сократилось.

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