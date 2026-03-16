Прямой эфир

Трамп пригрозил НАТО плохим я обеспечить безопасность Ормузского пролива

16 марта 2026 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп пригрозил НАТО плохим я обеспечить безопасность Ормузского пролива-0

Лидер США Дональд Трамп заявил, что НАТО может столкнуться с серьезными проблемами, если союзники не поддержат инициативу Вашингтона по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Об этом пишет РИА Новости.

«Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – сказал он.

По словам Трампа, Соединенные Штаты готовы защищать своих партнеров, но не уверены в их готовности помочь в ответ. Трамп также отметил, что Иран может создать проблемы, заминировав пролив.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует создать коалицию для сопровождения кораблей в этом районе, однако ряд стран уже отказались направлять свои военные корабли. На фоне обострения ситуации судоходство через Ормузский пролив значительно сократилось.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Долина подала иск о возмещении почти 180 млн российских рублей к мошенникам
16 марта 2026 11:37

Долина подала иск о возмещении почти 180 млн российских рублей к мошенникам

Песков сообщил, что не смотрел картину «Господин Никто против Путина»
16 марта 2026 10:58

Песков сообщил, что не смотрел картину «Господин Никто против Путина»

В Японии перевернулись две лодки с протестующими против строительства базы США
16 марта 2026 10:45

В Японии перевернулись две лодки с протестующими против строительства базы США