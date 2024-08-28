WSJ: Макрон лично предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Французский лидер Эммануэль Макрон предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перевести штаб-квартиру в Париж и обсуждал с ним возможность предоставления французского гражданства. Дуров отклонил данное предложение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

«На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, Макрон предложил <...> Дурову перенести (штаб-квартиру. — Прим. ред.) Telegram в Париж <...> Дуров тогда отказался», – говорится в статье.

Также в 2017 году в рамках операции «Пурпурная музыка» французские оперативники совместно с сотрудниками ОАЭ взломали iPhone Дурова, поскольку опасались, что Telegram якобы используется террористами. При этом компания игнорировала повестки в суд и судебные приказы.