WP: заявления Зеленского вызвали ярость в США

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине вызвали ярость делегации США в Вильнюсе, говорится в статье The Washington Post, сообщает РИА Новости.

Один из официальных представителей сообщил газете, что американская делегация была в ярости из-за сообщения Зеленского в Twitter. В статье отмечается, что президент Украины использовал этот шаг в качестве тактики на переговорах, а дипломаты из стран-членов НАТО назвали ситуацию напряженной. Перед началом Вильнюсского саммита Зеленский написал в социальной сети, что отсутствие сроков вступления Украины в Альянс является беспрецедентным и абсурдным. Слова Зеленского удивили и возмутили западных дипломатов, хотя некоторые из них поняли его чувства.

Киевские власти настаивают на ускоренном приеме Украины в НАТО и не будут принимать никакого другого решения по итогам саммита. Однако среди членов НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в ходе этого конфликта.