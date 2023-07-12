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WP: заявления Зеленского вызвали ярость в США

12 июля 2023 08:11
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Заявления украинского президента Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине вызвали ярость делегации США в Вильнюсе, говорится в статье The Washington Post, сообщает РИА Новости.

Один из официальных представителей сообщил газете, что американская делегация была в ярости из-за сообщения Зеленского в Twitter. В статье отмечается, что президент Украины использовал этот шаг в качестве тактики на переговорах, а дипломаты из стран-членов НАТО назвали ситуацию напряженной. Перед началом Вильнюсского саммита Зеленский написал в социальной сети, что отсутствие сроков вступления Украины в Альянс является беспрецедентным и абсурдным. Слова Зеленского удивили и возмутили западных дипломатов, хотя некоторые из них поняли его чувства.

Киевские власти настаивают на ускоренном приеме Украины в НАТО и не будут принимать никакого другого решения по итогам саммита. Однако среди членов НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в ходе этого конфликта.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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