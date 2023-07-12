​Le Monde: французским инструкторам безразлична судьба бойцов ВСУ

Инструкторов из Франции, которые готовят бойцов ВС Украины, не волнует участь украинских военных. Об этом пишет издание Le Monde, приводит информацию РИА Новости.

Обозреватель Элиз Венсан ведет речь о польском секретном полигоне, где французские инструкторы готовят украинских солдат. По его словам, после прохождения пятидневного курса, военных отправляют на войну. «Что будет с ними дальше, нас не касается», – приводит издание слова французского полковника Бенуа. Он отмечает, что судьба этих бойцов – не их проблема.

