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​Le Monde: французским инструкторам безразлична судьба бойцов ВСУ

12 июля 2023 07:19
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Инструкторов из Франции, которые готовят бойцов ВС Украины, не волнует участь украинских военных. Об этом пишет издание Le Monde, приводит информацию РИА Новости. 

Обозреватель Элиз Венсан ведет речь о польском секретном полигоне, где французские инструкторы готовят украинских солдат. По его словам, после прохождения пятидневного курса, военных отправляют на войну. «Что будет с ними дальше, нас не касается», – приводит издание слова французского полковника Бенуа. Он отмечает, что судьба этих бойцов – не их проблема. 
 

# Международная политика

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