Лидеры «Большой семерки» в среду, 12 июня, объявят о своих долгосрочных обязательствах по безопасности Украины, пишет РИА Новости.

Президент США Байден и лидеры G7 сделают важное заявление, подчеркивая свою поддержку Украине. Кроме того, страны группы семи объявят о планах помощи в создании украинских Вооруженных сил, способных защититься от будущих нападений. Ожидается, что декларация G7 о гарантиях безопасности будет ратифицирована на саммите НАТО в Вильнюсе, включая выделение военной техники, обмен разведданными, обучение украинских военнослужащих и развитие промышленных мощностей Украины.

В Кремле заявляют, что внимательно следят за ситуацией, подчеркивая, что ориентация Киева на НАТО была одной из причин начала спецоперации.